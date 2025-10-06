لحظة أدهشت المنصات.. نجاة عجيبة لأم وأطفالها من حادث انقلاب مروع (شاهد)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة تُظهر لحظة نجاة أم وأطفالها من حادث مروّع بعد انقلاب سيارتهم على أحد الطرق في أوزبكستان، دون أن يُصاب أيّ منهم بأذى.

ووفقاً لشهود عيان، فإن الحادث وقع حين فقدت الأم السيطرة على المركبة، ويُرجح أنها كانت متعبة وغفت أثناء القيادة أو انشغلت بهاتفها، ما تسبب في انحراف السيارة نحو اليمين وانقلابها على الطريق.

نجاة أم وأطفالها بأعجوبة بعد انحراف سيارتهم وانقلابها على طريق سريع في #أوزبكستان شهود عيان رجحوا أن تكون الأم قد غفت أثناء القيادة نتيجة التعب مما تسبب في خروج السيارة عن مسارها وفقدان السيطرة عليها، وفقا لوسائل إعلام محلية.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VOo7q5USqE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2025

“أطفالي.. هل أنتم بخير؟”

وأظهرت المشاهد الأم وهي تخرج من السيارة لتتفقد أطفالها بقلق، مرددة أولى كلماتها بعد الحادث “أطفالي.. هل أنتم بخير؟”.

وحظي الفيديو بانتشار واسع داخل البلاد وخارجها، متصدرا تفاعلات المستخدمين عبر المنصات الرقمية.

ويحذر خبراء السلامة المرورية من مخاطر القيادة أثناء التعب أو الانشغال بالهاتف، مؤكدين أن مثل هذه السلوكيات تُعد من أكثر أسباب الحوادث القاتلة، خصوصا عند وجود أطفال داخل المركبة.