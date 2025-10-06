وفاة في الحال.. مروحية تدريب تتحطم فوق سيارة وفيديو للحظة السقوط المروعة (شاهد)

شهدت مدينة سيدني الأسترالية حادثا مروّعا، قبل أيام، جراء تحطم مروحية تدريب وسقوطها فوق سيارة في منطقة بانكستاون جنوب غرب المدينة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.

وذكرت السلطات أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث في شارع بيرش عند الساعة 1:30 ظهر الجمعة، إثر تلقي بلاغات عن سقوط مروحية أثناء تحليقها التدريبي.

سقطت فوق السيارة.. لحظة تحطم مروحية في مدينة #سيدني الأسترالية أثناء التدريب الحادثة تسببت بمصـ ـرع شخص ونقل آخر إلى المسـ ـتشفى بإصـ ـابات خطـ ـيرة#الجزيرة_مباشر #أستراليا pic.twitter.com/w8eaZfL20l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2025

طوق أمني

وأفاد طاقم الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز بأن أحد الرجلين توفي في موقع الحادث رغم محاولات إنعاشه، بينما نُقل شاب يبلغ من العمر 19 عاما إلى مستشفى ليفربول في حالة حرجة.

وأقامت شرطة بانكستاون طوقا أمنيا في محيط الحادث، وأعلنت هيئة سلامة النقل الأسترالية فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب التحطم، وسط ترجيحات أولية بوجود خلل فني أثناء التدريب الجوي.