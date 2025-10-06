منوعات|أستراليا

وفاة في الحال.. مروحية تدريب تتحطم فوق سيارة وفيديو للحظة السقوط المروعة (شاهد)

تحطم المروحية أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة (غيتي)
سيد توكل

Published On 6/10/2025
آخر تحديث: 04:09 PM (توقيت مكة)

شهدت مدينة سيدني الأسترالية حادثا مروّعا، قبل أيام، جراء تحطم مروحية تدريب وسقوطها فوق سيارة في منطقة بانكستاون جنوب غرب المدينة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.

وذكرت السلطات أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الحادث في شارع بيرش عند الساعة 1:30 ظهر الجمعة، إثر تلقي بلاغات عن سقوط مروحية أثناء تحليقها التدريبي.

طوق أمني

وأفاد طاقم الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز بأن أحد الرجلين توفي في موقع الحادث رغم محاولات إنعاشه، بينما نُقل شاب يبلغ من العمر 19 عاما إلى مستشفى ليفربول في حالة حرجة.

وأقامت شرطة بانكستاون طوقا أمنيا في محيط الحادث، وأعلنت هيئة سلامة النقل الأسترالية فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب التحطم، وسط ترجيحات أولية بوجود خلل فني أثناء التدريب الجوي.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أسترالية

