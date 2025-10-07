“أرض الإسراء يا رب”.. وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم والأزهر ينعاه بفيديو مؤثر (شاهد)

نعى الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 84 عاما.

وجاء في بيان نشرته صفحة الأزهر الرسمية “بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الأمة الإسلامية، فضيلة العالم الجليل أ.د/ أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم، بعد رحلة زاخرة قضاها في نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى.

وبثت صفحة الأزهر على فيسبوك، مقطع فيديو للفقيد وهو بين طلّابه في المسجد جالسًا على كرسيه المتحرك، رافعًا يده بالدعاء لغزة وفلسطين، قائلًا “يارب أرض الإسراء يا رب” ثم ردد قصيدته:

فلسطين بدت ترنو .. ومدت للخلاص يدا

ومهما يصنع الباغي .. فميعاد اللقاء غدا

خذوا للنصر من دمنا .. مدادا ، واكتبوا السندا

عشقنا فجره الموعود .. فجرا بالمنى غردا

تورقنا كل شرفاته الأحلام … حين بدا

فيارباه كن عونا .. لنا يارب كن سندا

ويارب الورى هيىء .. لنا من أمرنا رشدا

وعلّق الأزهر “رحم الله الشيخ الجليل أحمد عمر هاشم.. رحل الجسد وبقي علمه شاهدًا على رحلةٍ زاخرةٍ قضاها في نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى… فاللهم اجزه خير الجزاء، وارفع درجته في عليين، وانصر أهلنا في فلسطين..”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيّع الجثمان إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

من هو الدكتور أحمد عمر هاشم؟