خلال بث مباشر.. مصرع متسلق أمريكي شهير سقط من حافة جرف (شاهد)

أكدت والدة متسلق الجبال الأمريكي المعروف بالين ميلر مصرعه عن عمر ناهز 23 عاما أثناء تسلقه قمة جبل في متنزه “يوسميتي” الوطني في ولاية كاليفورنيا.

كان ميلر يحاول الوصول إلى قمة جبل “إل كابيتان” في منتزه “يوسميتي”، الذي يرتفع 915 مترا فوق الأرض عندما وقع الحادث، كما كتبت جينين مورمان، والدة ميلر.

عاشق التسلق

وأضافت في منشور على موقع على الإنترنت خاص بالأسرة “كان يتسلق الجبال منذ صغره. كان يعشق التسلق، ولم يكن هدفه المال والشهرة أبدًا”، مضيفة أنه “في الوقت الحالي، لا نعرف كل التفاصيل بعد. ما نعرفه هو أن العالم فقد روحًا استثنائية، وقلوبنا محطمة”.

جاءت مصرع ميلر في اليوم الأول من إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي أجبر المتنزهات الوطنية على العمل على نطاق محدود، وفقًا لهيئة المتنزهات الوطنية.

يُعدّ “إل كابيتان” أحد أبرز معالم منتزه يوسمايت الوطني، وهو صخرة جرانيتية هائلة يبلغ ارتفاعها حوالي 915 مترًا، وتجذب متسلقي الجبال من جميع أنحاء العالم.

“رجل الخيمة البرتقالية”

وكان ميلر شخصية مشهورة في مجتمع التسلق، وكان يبث رحلاته عبر الجبال مباشرة على منصة تيك توك، وكان يُعرف باسم “رجل الخيمة البرتقالية” بسبب معدات التخييم التي يحملها معه.

نشر العديد من الأشخاص تحياتهم لميلر على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلين إنهم شاهدوه وهو يتسلق على بث مباشر على تيك توك لمدة يومين قبل وفاته.

نشأ بالين في ألاسكا مع أخيه ووالده، الذي كان متسلقًا أيضا، وتعلق برياضة تسلق الجبال منذ صغره.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ديلان ميلر، شقيق بالين، أنه أكمل تسلق قمة الجبل بالفعل لكنه عاد للهبوط لأخذ حقيبته التي كانت معلقة عند القمة، وحينها سقط ولقي حتفه.

وذكرت أسوشيتد برس أن هذه هي ثالثة وفاة لمتسلقي الجبال خلال العام الجاري في نفس الموقع، إذ سبق أن لقي شاب عمره 18 عاما وشابة عمرها 29 عاما حتفهما نتيجة مشكلات تعرضا لها أثناء تسلق قمة “إل كابيتان”.