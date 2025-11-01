شاهد: لحظة اصطدام قطار بشاحنة ضخمة (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة لحظة دهس قطار لشاحنة ضخمة، يوم الخميس، في إحدى المدن بهولندا.

وتظهر اللقطات الشاحنة لدى وصولها إلى نقطة عبور طريق القطار. كما تظهر أيضا الشاحنة وهي تتقدم ثم تتراجع فيما بدا أنها محاولة لتفادي المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس.

ثم توقفت الشاحنة عن الحركة بعد أن أغلقت حواجز مرور المركبات في نقطة العبور، فيما كان القطار يقترب مسرعا. وبعد لحظات اندفع القطار ليصطدم بالشاحنة ويطيح بها أمامه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.