قتلى ومصابون.. ألسنة اللهب تلتهم سيارات وعربات “ريكشا” في العاصمة الهندية (فيديو)

Police personnel stand beside charred vehicles at the blast site after an explosion near the Red Fort in the old quarters of Delhi on November 10, 2025.
أفراد من الشرطة بجانب مركبات متفحمة في موقع الانفجار قرب الحصن الأحمر في الأحياء القديمة من دلهي يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (الفرنسية)
Published On 10/11/2025

قالت الشرطة إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار وقع قرب الحصن الأحمر التاريخي في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة سانجاي تياجي بأن الانفجار وقع في سيارة قرب الحصن، لكن سببه المحدد لم يُعرف بعد.

وذكرت قنوات تلفزيونية أن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل إعلام محلية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من أكثر من سيارة في شارع وُصف بأنه مزدحم يقع بالقرب من محطة لقطارات الأنفاق في المنطقة القديمة من دلهي.

An ambulance rides past shards of broken glass at the blast site after an explosion near the Red Fort in the old quarters of Delhi on November 10, 2025.
سيارة إسعاف بجوار شظايا زجاج مكسور في موقع الانفجار قرب الحصن الأحمر في الأحياء القديمة من دلهي (الفرنسية)

وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في دلهي إن ست سيارات وثلاث عربات ريكشا (عربة بثلاث عجلات) على الأقل اشتعلت فيها النيران، مضيفا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.

وقال أحد السكان، الذي فضل عدم نشر اسمه، لقناة (إن.دي تي.في) “سمعنا صوتا قويا، واهتزت نوافذ منزلنا”.

وحاولت الشرطة تفريق الحشود التي تجمعت حول موقع الانفجار.

والحصن الأحمر، المعروف في الهند باسم (لال قلعة)، يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر إبان العصر المغولي ويقع في المدينة القديمة ويزوره السياح على مدى شهور العام.

المصدر: رويترز

