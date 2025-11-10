حمم بركانية ترسم لوحة مذهلة من النار واللهب (فيديو)
Published On 10/11/2025|
آخر تحديث: 01:03 AM (توقيت مكة)
وثقت كاميرات المراقبة صورا لتدفق الحمم السائلة من بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأمريكية، لترسم صورة مذهلة من اللهب والنار.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخميس الماضي، أن من المتوقع أن يدخل البركان مرحلة نشاط عالية في أية لحظة.
والتقطت كاميرات المراقبة التابعة للهيئة لحظة تدفق الحمم من البركان خلال الليل.
ولم تندفع الحمم من البركان إلى ارتفاعات شاهقة كما حدث في مرات سابقة، ولكنها كانت تنهمر من فوهة البركان مثل أمواج من النيران على سطح الجبل.
وحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، يثور بركان كيلاويا من فترة إلى أخرى منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. ويبعد البركان أكثر من 300 كيلومتر من هونولولو عاصمة الأرخبيل.
المصدر: وكالات