بيع ماسة نادرة بـ25 مليون دولار (فيديو)

شهدت مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، بيع ماسة زرقاء نادرة تُعرف باسم “ميلون بلو” مقابل أكثر من 25 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار “كريستيز” للمزادات، وهو سعر طابق التقديرات السابقة التي حددتها الدار.

وتزن الماسة 9.51 قيراط، وتتميز وفق وصف “كريستيز” بـ”نقائها الاستثنائي”، كما تُعَد من بين أندر الماسات الزرقاء المعروضة في الأسواق العالمية.

وقال راوول كاداكيا، المدير الدولي لقسم المجوهرات في “كريستيز”، إن “ميلون بلو” تُعَد “من بين أجمل الماسات الملونة التي عُرضت في مزاد على الإطلاق”، مشيرا إلى أن قيمتها التقديرية راوحت بين 20 و30 مليون دولار قبل المزاد.

وكانت الماسة مرصعة في خاتم فاخر، واستُخدمت سابقا على شكل قلادة، وقد بقيت عقودا ضمن مقتنيات رايتشل لامبرت ميلون، المعروفة باسم باني ميلون (1910-2014)، وهي سيدة المجتمع الأمريكي التي أعادت تصميم حديقة الورود في البيت الأبيض عام 1961 بناء على طلب الرئيس الراحل جون كينيدي.

يُذكر أن دار “كريستيز” كانت قد سجلت في جنيف عام 2016 أعلى سعر على الإطلاق لماسة زرقاء زاهية، عندما بيعت ماسة “أوبنهايمر بلو” بوزن 14.62 قيراطا مقابل 57.5 مليون دولار.