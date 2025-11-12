البرازيل.. متظاهرون من السكان الأصليين يشتبكون مع الأمن في قمة المناخ (فيديو)

اشتبك عشرات المتظاهرين من السكان الأصليين مع حراس أمن يوم الثلاثاء في قمة المناخ (كوب30) في بيليم البرازيلية، في حدث نادرا ما يحصل في مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة.

وردد المتظاهرون شعارات ورقصوا خارج مركز المؤتمرات في المساء قبل أن يشقوا طريقهم إلى الداخل حيث تحرك أفراد الأمن لدفعهم إلى التراجع.

وقالت ماريا كلارا، وهي متظاهرة من جمعية “ريدي سوستينتابيليداد باهيا” (شبكة الاستدامة باهيا) إنها أرادت لفت الانتباه إلى محنة الشعوب الأصلية مضيفة “يتم تجاهل هذه الأصوات”.

وسرعان ما عاد الهدوء إلى المكان، وقام الحراس بتحصين المداخل بطاولات وكراسٍ.

وتشرف الأمم المتحدة على الأمن داخل مقر انعقاد مؤتمر المناخ كوب30 في حين تتحمل السلطات المحلية مسؤولية المنطقة المحيطة به.