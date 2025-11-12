شاهد: انهيار جسر جديد افتُتح مؤخرا في الصين وسقوطه في النهر
قالت السلطات في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين إن جزءا من جسر حديث الافتتاح انهار على طريق سريع يربط قلب البلاد مع التبت، الثلاثاء، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وذكرت السلطات المحلية أن الشرطة في مدينة مايركانغ أغلقت جسر هونغ تشي الذي يبلغ طوله 758 مترا أمام حركة المرور الاثنين، بعد ظهور تشققات على منحدرات وطرق قريبة، وشوهدت تحولات في تضاريس أحد الجبال.
Effondrement spectaculaire du pont Hongqi (758 m) dans la province du Sichuan en Chine, causé par un glissement de terrain. Le pont, ouvert il y a quelques mois, s'est partiellement effondré sans victimes. Vidéo impressionnante ! #HongqiBridge #Chine #GlissementDeTerrain pic.twitter.com/LkT0bPau9D
— Nicolas (@NicolasLeCorvec) November 11, 2025
وأضافت أن مطلع الجسر والطريق الرئيسي به انهارا بعد ظهر الثلاثاء، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية.
ووفقا لمقطع فيديو نشرته مجموعة سيتشوان للطرق والجسور على وسائل التواصل الاجتماعي “انتهى بناء الجسر في وقت سابق من هذا العام”.
Geodesastres.
Este es el esbelto y moderno puente Hongqi, construido en la ciudad china de Barkam, provincia de Sichuan, donde hoy ha ocurrido un gran deslizamiento de ladera que la estructura no pudo contener y el puente quedó parcialmente destruido.
La ingeniería estructural… pic.twitter.com/rpOEj2JkU1
— Osiris de León (@Osirisdleon) November 11, 2025