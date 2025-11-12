الأخبار|الصين

شاهد: انهيار جسر جديد افتُتح مؤخرا في الصين وسقوطه في النهر

الجسر يبلع طوله 758 متر(مواقع التواصل الاجتماعي)
Published On 12/11/2025
|
آخر تحديث: 12:23 AM (توقيت مكة)

حفظ

قالت السلطات في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين إن جزءا من جسر حديث الافتتاح انهار على طريق سريع يربط قلب البلاد مع التبت، الثلاثاء، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت السلطات المحلية أن الشرطة في مدينة مايركانغ أغلقت جسر هونغ تشي الذي يبلغ طوله 758 مترا أمام حركة المرور الاثنين، بعد ظهور تشققات على منحدرات وطرق قريبة، وشوهدت تحولات في تضاريس أحد الجبال.

وأضافت أن مطلع الجسر والطريق الرئيسي به انهارا بعد ظهر الثلاثاء، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته مجموعة سيتشوان للطرق والجسور على وسائل التواصل الاجتماعي “انتهى بناء الجسر في وقت سابق من هذا العام”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان