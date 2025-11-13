لحظات تحبس الأنفاس.. كيف أنقذ الأب طفله الرضيع من فخ المصعد؟ (شاهد)

شهدت مدينة فورونيج الروسية حادثا أليما أوشك أن يتحول إلى كارثة، لكن النهاية كانت سعيدة.

وقع ذلك حين استند طفل عمره عامان على باب المصعد، ليفتح الباب لكن على الهواء فإذا بالطفل يسقط في قاع المصعد، لكن والده الذي كان على مقربة منه خاطر بحياته لإنقاذ طفله الصغير.

طفل في الثانية يسقط في جوف مصعد ووالده يقفز خلفه لإنقاذه في لحظات مرعبة#الجزيرة_مباشر #روسيا pic.twitter.com/WSA6wfmrVs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2025

ورغم أن ارتفاع المسافة لم يكن كبيرا لكن خطر سقوط المصعد عليهم كان واردا جدا.

ومن حسن حظ الوالد وطفله جاءت استجابة الجيران لصرخاتهم سريعة وتمكنوا من إيقاف المصعد في الطابق الثالث لينجو الأب وطفله في النهاية.

وكشفت التحقيقات أن المصعد حديث التشغيل وقد تعطل قبل ذلك أكثر من مرة.