لحظات تحبس الأنفاس.. كيف أنقذ الأب طفله الرضيع من فخ المصعد؟ (شاهد)

(أسوشيتد برس)
Published On 13/11/2025
آخر تحديث: 04:18 PM (توقيت مكة)

شهدت مدينة فورونيج الروسية حادثا أليما أوشك أن يتحول إلى كارثة، لكن النهاية كانت سعيدة.

وقع ذلك حين استند طفل عمره عامان على باب المصعد، ليفتح الباب لكن على الهواء فإذا بالطفل يسقط في قاع المصعد، لكن والده الذي كان على مقربة منه خاطر بحياته لإنقاذ طفله الصغير.

ورغم أن ارتفاع المسافة لم يكن كبيرا لكن خطر سقوط المصعد عليهم كان واردا جدا.

ومن حسن حظ الوالد وطفله جاءت استجابة الجيران لصرخاتهم سريعة وتمكنوا من إيقاف المصعد في الطابق الثالث لينجو الأب وطفله في النهاية.

وكشفت التحقيقات أن المصعد حديث التشغيل وقد تعطل قبل ذلك أكثر من مرة.

المصدر: الجزيرة مباشر

