يشبه ثمرة الزيتون.. لحظة غير مسبوقة لأولى مراحل انفجار نجمي هائل (شاهد)

في خطوة علمية غير مسبوقة، تمكن فريق من العلماء من رصد المراحل المبكرة جدا لانفجار نجم عملاق، يُعد أحد أكثر الظواهر الكونية عنفا في الكون، في مشهد مدهش اتخذ شكلًا غير معتاد يشبه “ثمرة الزيتون”.

وباستخدام التلسكوب العملاق (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، تمكن الباحثون من تتبع لحظة الانفجار في نجم ضخم تزيد كتلته على كتلة الشمس بـ15 ضعفا، داخل مجرة تُعرف باسم “NGC 3621” تبعد عن الأرض نحو 22 مليون سنة ضوئية في اتجاه كوكبة “الشجاع”.

ورصد العلماء الانفجار في 10 إبريل/نيسان 2024، أي بعد نحو 26 ساعة فقط من الاكتشاف الأولي، و29 ساعة من لحظة اختراق المواد الداخلية سطح النجم.

شكل غير متوقع يشبه الزيتونة

وأظهرت الملاحظات أن النجم المحتضر كان محاطًا بقرص من الغاز والغبار عند خط استوائه، مما أدى إلى تشوه شكل الانفجار، إذ لم يحدث في هيئة كروية كما كان يُعتقد، بل اتخذ شكلا بيضاويا ممدودا شبيها بحبة الزيتون، مع تدفق العنف في جهتين متقابلتين.

وقال عالم الفيزياء الفلكية يي يانغ من جامعة تسينغهوا الصينية، قائد الدراسة المنشورة في دورية ساينس أدفانسز إن “هندسة الانفجار النجمي تمنحنا رؤية أعمق لتطور النجوم والعمليات الفيزيائية التي تقف وراء هذه الألعاب النارية الكونية”.

أعمار النجوم ومصيرها

وأوضح الباحثون أن النجم المنفجر كان من نوع “العملاق الأحمر الفائق”، ويبلغ عمره نحو 25 مليون سنة فقط، مقارنة بعمر الشمس الذي يتجاوز 4.5 مليار سنة.

وخلال الانفجار، فقد النجم جزءا من كتلته قبل أن يتحول إلى نجم نيوتروني فائق الكثافة.

وأشار ديتريش بادي، وهو أحد المشاركين في الدراسة من المرصد الأوروبي الجنوبي، إلى أن قطر النجم أثناء الانفجار بلغ أكثر من 600 ضعف قطر الشمس، مما يجعله من أضخم النجوم التي رُصدت في مثل هذه المرحلة.

دلالات علمية جديدة

وبيّن يانغ أن البيانات التي جمعت من التلسكوب العملاق ساعدت على التقاط اللحظة التي اخترقت فيها الصدمة السطح الخارجي للنجم، مطلقة كميات هائلة من الطاقة جعلت الانفجار مرئيا بوضوح.

وأضاف أن “الشكل البيضاوي غير المتوقع للانفجار يستبعد بعض النماذج النظرية السابقة، ويفتح آفاقا جديدة لفهم آليات انفجار النجوم الضخمة”.