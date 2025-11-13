“إيه اليوم الحلو ده”.. أغاني الفرح تملأ شوارع غزة احتفالا بنتائج الثانوية العامة (شاهد)
حلوى ورقص وزغاريد
عمت مشاهد الفرحة مئات الخيام في قطاع غزة، اليوم الخميس، مع إعلان نتائج مرحلة (التوجيهية) الثانوية بعد تأخرها بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي استمرت عامين.
ورغم الحرب والدمار الذي خلفه الاحتلال، ملأت الفرحة شوارع غزة، وأقام أهالي الطلاب حفلات الاحتفال بالناجحين من مواليد عام 2007 الذين أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائجهم اليوم.
وعمت مظاهر البهجة القطاع ووزع السكان الحلوى الفلسطينية والمشروبات ورقص الأطفال على أغاني فلسطينية ومصرية شهيرة، من بينها أغنية “إيه اليوم الحلو ده” للمطرب المصري أحمد سعد.
جاء إعلان النتائج خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم بعد عامين من توقف المسيرة التعليمية بالكامل تحت وطأة “حرب الإبادة الإسرائيلية”، حيث دُمرت مئات المدارس والجامعات.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أكد الوزير أنه مع الإعلان عن نتائج توجيهي 2007، “نطوي صفحة عامين من الانتظار، ويغدو لدينا 56 ألف طالب مؤهلين لدخول الجامعات” (من مواليد 2006 و2007).
وطمأن الوزير طلبة مواليد 2008 بأن الوزارة تواصل جهودها لتمكينهم من تقديم الامتحان مع نهاية العام الجاري.