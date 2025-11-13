منوعات|مصر

دراسة تكشف مفاجأة: فراغات وثقوب غامضة داخل هرم منقرع (شاهد)

هرم منقرع أثناء عمل الباحثين (جامعة ميونخ)
Published On 13/11/2025

كشفت دراسة لعلماء ألمان ومصريين نشرتها جامعة ميونخ التقنية عن فراغات وثقوب غامضة داخل هرم منقرع ثالث أكبر أهرامات الجيزة.

ووفق البحث الذي نشرته الجامعة، فإن وجود هذه الفراغات يشير إلى فرضية وجود مدخل سري على الجانب الشرقي من الهرم، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه وزارة السياحة والآثار المصرية، كما لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن.

وقالت جامعة ميونخ التقنية الألمانية إن الباحثين استخدموا أساليب مسح متطورة للنظر خلف طوب الجرانيت التاريخي للهرم، وأفادوا بوجود شذوذين مخفيين مملوءين بالهواء، مما يشير إلى وجود مدخل خفي لم يُكشف في العصر الحديث حتى الآن.

ووفقًا للبحث، فقد سمحت طريقة دمج صور جميع بيانات القياس من التقنيات المختلفة في تأكيد هذا الاكتشاف، عبر تحديد دقيق لطبيعة وموقع هذه الفراغات.

وقال كريستيان غروس أحد العاملين في الجامعة التقنية بميونخ “المنهجية التي طورناها تتيح لنا استخلاص استنتاجات دقيقة حول باطن الهرم دون الإضرار بهذه المنشأة التاريخية الثمينة، فرضية وجود مدخل إضافي تبدو منطقية جدا، وتقربنا نتائجنا خطوة كبيرة من تأكيدها”.

المصدر: الجزيرة مباشر

