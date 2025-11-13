منوعات|تركيا

سيارة تصدم ركابا أثناء انتظارهم الحافلة في مشهد مروع وهذا مصير سائقها (فيديو)

صورة من مكان الحادث (الأناضول)
Published On 13/11/2025
آخر تحديث: 12:37 PM (توقيت مكة)

أصيب 6 أشخاص في حادث سيارة، إذ دهستهم أثناء انتظارهم في موقف الحافلات بالعاصمة التركية أنقرة.

وعقب البلاغ، تم إرسال عدد كبير من فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.

 

وأُصيب في الحادثة ستة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف.

وأعلنت الجهات المختصة اعتقال السائق.

المصدر: الجزيرة مباشر

