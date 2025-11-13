سيارة تصدم ركابا أثناء انتظارهم الحافلة في مشهد مروع وهذا مصير سائقها (فيديو)

أصيب 6 أشخاص في حادث سيارة، إذ دهستهم أثناء انتظارهم في موقف الحافلات بالعاصمة التركية أنقرة.

وعقب البلاغ، تم إرسال عدد كبير من فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.

لحظة اصطدام سيارة بجموعة أشخاص كانوا ينتظرون عند موقف للحافلات في العاصمة التركية أنقرة 🔴 أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص فيما اعتقلت الشرطة سائق السيارة

وأُصيب في الحادثة ستة أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف.

وأعلنت الجهات المختصة اعتقال السائق.