مدير مدرسة يلقى طفلا مصابا بالتوحد من فوق الدرج.. والسلطات تتحرك (فيديو صادم)

أثار فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي غضب المواطنين الأتراك، إذ تبين قيام مدير مدرسة بدفع طفل مصاب بالتوحد من على الدرج، ما أدى إلى إصابته بكدمات في أنحاء جسده.

واقعة صادمة في مانيسا التركية.. مدير مدرسة يلقى طفلا مصابا بطيف التوحد من فوق الدرج pic.twitter.com/CGxCUVQNnw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2025

من جهتها أعلنت السلطات المختصة بالتحقيق إحالة مدير مدرسة “إرلاماز رفيق بنار الإعدادية” في مقاطعة تورغوتلو بولاية مانيسا ويدعى (ب.ج) إلى النيابة بعد اعتقاله بتهمة دفع طالب مصاب بالتوحد على الدرج.

وخلال نقل المدير تجمع حشد من الأهالي أمام مبنى المحكمة للتعبير عن غضبهم تجاه فعلته. من جهته أعلن قائم المقام اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبعاد المدير عن منصبه