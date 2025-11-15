سوبرمان البرازيلي يبعث الأمل في نفوس أطفال يعانون السرطان في غانا

أحيا المحامي البرازيلي ليوناردو مويلارت، المعروف بلقب “سوبرمان البرازيلي”، أجواء الفرح في قسم أورام الأطفال بأحد مستشفيات أكرا، حين حضر مرتديا الزي الأزرق والأحمر والأصفر التقليدي للبطل الخارق الشهير.

وجاءت زيارة مويلارت، الذي يبلغ طوله مترين وثلاثة سنتيمرات، ختاما لأسبوع كامل قضاه في غانا، وهي أول زيارة له إلى إفريقيا. ولطالما اشتهر بعد مهرجان “سي سي إكس بي 2022″، حيث أكد الكاتب مارك وايد أنه يشبه شخصية سوبرمان إلى حد كبير.

وحوَّل مويلارت شهرته إلى عمل تطوعي، فارتدى زي البطل، وكرَّس نفسه لزيارة الفئات الضعيفة في الإكوادور وأستراليا قبل أن يزور غانا. وخلال وجوده في مستشفى كورلي بو الجامعي، استقبل الأطفال المصابون بالسرطان لحظات من السعادة والبهجة، في حين تجمَّع الأهالي وأفراد الطاقم الطبي لالتقاط صور “سيلفي” معه.

وقالت إحدى الممرضات “انتقل من سرير إلى آخر، مبديا اهتماما بكل طفل”. وأضافت “رأينا بعضهم يبتسمون للمرة الأولى منذ أسابيع”.

من جانبها، عبَّرت ريجينا أووكو، وهي والدة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصاب بسرطان الدم، عن امتنانها “كان ابني سعيدا جدا برؤية سوبرمان. كان مستلقيا لا يتحرك، لكنه استعاد طاقته للنهوض بمجرد رؤيته. انتظرنا تلك الابتسامة طويلا”.

كما زار مويلارت مشغلا للأطراف الاصطناعية في ضواحي أكرا، حيث هتف الأطفال المبتورو الأطراف بحماس “سوبرمان”، وانضم إليهم أثناء ممارسة كرة القدم، ليواصل نشر الفرح والأمل في قلوب الصغار.

وأكد مويلارت أن اختياره زيارة غانا جاء لشعوره بقربه من “ثقافة هذا البلد وتراثه”، واضعا بصمته على يوم لن يُنسى بالنسبة للأطفال وأهاليهم على حد سواء.