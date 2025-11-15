مطاردة تنتهي باقتحام متجر تجميل واصطدام بدورية شرطة في ميشيغان (فيديو)

شهدت مدينة رويال أوك في ولاية ميشيغان الأمريكية حادثة خطيرة، بعدما طاردت الشرطة امرأة يُشتبه في قيادتها تحت تأثير الكحول، قبل أن تقتحم بسيارتها متجرًا لمستحضرات التجميل وتصطدم بإحدى دوريات الشرطة.

وأوضحت شرطة المدينة أنها عثرت داخل المركبة على عبوة كحول مفتوحة وإطار مثقوب، مشيرة إلى أن السيدة رفضت الامتثال للأوامر واستمرت في الهرب رغم تحطم سيارتها بالكامل داخل المتجر، ما أدى إلى أضرار مادية تُقدّر بآلاف الدولارات.

وأكد قائد شرطة رويال أوك، مايكل مور، أن الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل أسوأ، قائلا إنهم “محظوظون للغاية” لعدم وقوع إصابات خطيرة أو وفيات بين الضباط أو المارة نتيجة هذا السلوك “الطائش”.