منوعات|الكونغو

اشتعلت فيها النيران.. طائرة وزير التعدين في الكونغو تنحرف عن الممر وهذا مصير ركابها (فيديو)

الكونغو الديمقراطية وزير التعدين طائرة
مدة الفيديو 04 دقيقة 23 ثانية 04:23
Published On 17/11/2025

حفظ

تعرضت طائرة وزير التعدين في الكونغو الديمقراطية لحادث خطير خلال هبوطها في جنوب البلاد قادمة من العاصمة كينشاسا، في وقت سابق الاثنين.

وقال مسؤولون إن الطائرة انحرفت عن الممر خلال الهبوط في مطار مدينة كولويزي، عاصمة مقاطعة “لوالابا”، جنوبي البلاد.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأظهرت مقاطع مصورة الطائرة وهي رابضة على أرض جرداء، فيما تشتعل فيها النيران والركاب يفرون منها.

وقال مسؤولون إنه جرى إخلاء 20 شخصا، بينهم وزير التعدين، كانوا على متن الطائرة دون أن يصاب أحد منهم.

وكان الوزير في طريقه لتفقد الوضع في في منجم “كالاندو”، حيث قتل 32 من عمال المناج إثر انهيار في موقع لاستخراج معدن “الكوبالت”.

وتنتج الكونغو الديموقراطية أكثر من 70% من الكوبالت في العالم، وهو معدن أساسي في صناعة البطاريات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من الحادث الذي وقع السبت الماضي.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان