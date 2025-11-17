اشتعلت فيها النيران.. طائرة وزير التعدين في الكونغو تنحرف عن الممر وهذا مصير ركابها (فيديو)
تعرضت طائرة وزير التعدين في الكونغو الديمقراطية لحادث خطر خلال هبوطها في جنوب البلاد قادمة من العاصمة كينشاسا، في وقت سابق الاثنين.
وقال مسؤولون إن الطائرة انحرفت عن الممر خلال الهبوط في مطار مدينة كولويزي، عاصمة مقاطعة “لوالابا” جنوبي البلاد.
وأظهرت مقاطع مصورة الطائرة وهي رابضة على أرض جرداء، في حين كانت النيران تشتعل فيها والركاب يفرون منها.
وقال مسؤولون إنه جرى إخلاء 20 شخصا، بينهم وزير التعدين، كانوا على متن الطائرة دون أن يصاب أحد منهم.
وكان الوزير في طريقه لتفقُّد الوضع في منجم “كالاندو”، حيث قُتل 32 من عمال المناجم إثر انهيار في موقع لاستخراج معدن “الكوبالت”.
وتنتج الكونغو الديموقراطية أكثر من 70% من الكوبالت في العالم، وهو معدن أساسي في صناعة البطاريات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية.
وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين من الحادث الذي وقع السبت الماضي.