حادث المدينة المنورة.. مصرع عشرات المعتمرين وشيخ الأزهر ينعى الضحايا

نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث السير المروع الذي وقع أمس الاثنين قرب المدينة المنورة، وأسفر عن مصرع 40 معتمرا هنديا.

وأعرب شيخ الأزهر عن بالغ حزنه، مقدما خالص التعازي إلى أسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

تفاصيل الحادث

وقالت الإدارة العامة للمرور في السعودية إن الحادث نتج عن اصطدام حافلة ركاب بشاحنة وقود، وأوضحت الجهات المختصة في منطقة المدينة المنورة أنها باشرت الحادث فور وقوعه.

وذكرت إدارة المرور أن فرقها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالواقعة، مؤكدة استمرار التحقيقات. وجاء في البيان الرسمي “باشرت فرق المرور حادثا مروريا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله”.

#المرور_السعودي بمنطقة المدينة المنورة يباشر – في حينه – حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله. pic.twitter.com/SmoAlcjHkf — المرور السعودي (@eMoroor) November 17, 2025

الهند تعزي

في نيودلهي، عبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن “حزن عميق” إزاء الحادث، مقدما التعازي لأسر الضحايا، ومؤكدا أن السفارة الهندية في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل أشكال الدعم الممكن، وأن المسؤولين الهنود على تواصل مباشر مع السلطات السعودية.

أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة، والذي راح ضحيته مواطنون هنود. أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، وأدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وتقدم سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة كل الدعم الممكن، كما أن مسؤولينا على تواصل دائم مع السلطات السعودية. — Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2025

وأعلنت القنصلية الهندية في السعودية عن إنشاء مكتب ميداني في مقر شؤون الحجاج الهنود بالمدينة المنورة لتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين.