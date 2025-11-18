منوعات|السعودية

حادث المدينة المنورة.. مصرع عشرات المعتمرين وشيخ الأزهر ينعى الضحايا

حافلات المدينة (وكالة الأنباء السعودية)
Published On 18/11/2025
آخر تحديث: 12:53 PM (توقيت مكة)

نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث السير المروع الذي وقع أمس الاثنين قرب المدينة المنورة، وأسفر عن مصرع 40 معتمرا هنديا.

وأعرب شيخ الأزهر عن بالغ حزنه، مقدما خالص التعازي إلى أسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

تفاصيل الحادث

وقالت الإدارة العامة للمرور في السعودية إن الحادث نتج عن اصطدام حافلة ركاب بشاحنة وقود، وأوضحت الجهات المختصة في منطقة المدينة المنورة أنها باشرت الحادث فور وقوعه.

وذكرت إدارة المرور أن فرقها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالواقعة، مؤكدة استمرار التحقيقات. وجاء في البيان الرسمي “باشرت فرق المرور حادثا مروريا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله”.

الهند تعزي

في نيودلهي، عبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن “حزن عميق” إزاء الحادث، مقدما التعازي لأسر الضحايا، ومؤكدا أن السفارة الهندية في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل أشكال الدعم الممكن، وأن المسؤولين الهنود على تواصل مباشر مع السلطات السعودية.

وأعلنت القنصلية الهندية في السعودية عن إنشاء مكتب ميداني في مقر شؤون الحجاج الهنود بالمدينة المنورة لتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

المصدر: الجزيرة مباشر

