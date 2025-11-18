منوعات|السعودية

حادث المدينة المنورة.. شاحنة وقود تصطدم بحافلة معتمرين وشيخ الأزهر ينعى الضحايا

حافلات المدينة (وكالة الأنباء السعودية)
Published On 18/11/2025
|
آخر تحديث: 02:03 PM (توقيت مكة)

حفظ

أفادت الإدارة العامة للمرور في السعودية بوقوع حادث سير قرب المدينة المنورة، مساء الاثنين، نتج عن اصطدام شاحنة وقود بحافلة تقل معتمرين، وأوضحت الجهات المختصة أنها باشرت الحادث فور وقوعه.

وذكرت إدارة المرور بمنطقة المدينة المنورة، أن فرقها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالواقعة، مؤكدة استمرار التحقيقات. وجاء في البيان الرسمي “باشرت فرق المرور حادثا مروريا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله”.

الهند تعزي

وفي نيودلهي، عبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن “حزن عميق” إزاء الحادث، مقدما التعازي لأسر الضحايا، ومؤكدا أن السفارة الهندية في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل أشكال الدعم الممكن، وأن المسؤولين الهنود على تواصل مباشر مع السلطات السعودية.

وأعلنت القنصلية الهندية في السعودية عن إنشاء مكتب ميداني في مقر شؤون الحجاج الهنود بالمدينة المنورة لتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال النائب عن حيدر آباد، أسد الدين عويسي، إن الحافلة كانت تقل 42 معتمرًا كانوا في طريقهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

الأزهر ينعى

ونعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضحايا الحادث، وأعرب عن بالغ حزنه، مقدما خالص التعازي إلى أسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان