حادث المدينة المنورة.. شاحنة وقود تصطدم بحافلة معتمرين وشيخ الأزهر ينعى الضحايا

أفادت الإدارة العامة للمرور في السعودية بوقوع حادث سير قرب المدينة المنورة، مساء الاثنين، نتج عن اصطدام شاحنة وقود بحافلة تقل معتمرين، وأوضحت الجهات المختصة أنها باشرت الحادث فور وقوعه.

وذكرت إدارة المرور بمنطقة المدينة المنورة، أن فرقها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالواقعة، مؤكدة استمرار التحقيقات. وجاء في البيان الرسمي “باشرت فرق المرور حادثا مروريا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله”.

#المرور_السعودي بمنطقة المدينة المنورة يباشر – في حينه – حادثًا مروريًا لاصطدام شاحنة وقود وحافلة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حياله. pic.twitter.com/SmoAlcjHkf — المرور السعودي (@eMoroor) November 17, 2025

الهند تعزي

وفي نيودلهي، عبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن “حزن عميق” إزاء الحادث، مقدما التعازي لأسر الضحايا، ومؤكدا أن السفارة الهندية في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل أشكال الدعم الممكن، وأن المسؤولين الهنود على تواصل مباشر مع السلطات السعودية.

أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة، والذي راح ضحيته مواطنون هنود. أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، وأدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وتقدم سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة كل الدعم الممكن، كما أن مسؤولينا على تواصل دائم مع السلطات السعودية. — Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2025

وأعلنت القنصلية الهندية في السعودية عن إنشاء مكتب ميداني في مقر شؤون الحجاج الهنود بالمدينة المنورة لتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وقال النائب عن حيدر آباد، أسد الدين عويسي، إن الحافلة كانت تقل 42 معتمرًا كانوا في طريقهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

الأزهر ينعى

ونعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضحايا الحادث، وأعرب عن بالغ حزنه، مقدما خالص التعازي إلى أسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.