شاهد: مؤسس موقع ويكيبيديا ينهي مقابلة خلال 48 ثانية.. ما القصة؟

في موقف مفاجئ أثار دهشة المتابعين، انسحب مؤسس موقع ويكيبيديا جيمي ويلز، من مقابلة بودكاست “يونغ آند نايف” الألماني بعد مرور 48 ثانية فقط من بدايتها، مما جعلها تُوصف بأنها “الأقصر في تاريخ البرنامج”.

"لا تسألني سؤالا غبيا".. مؤسس موقع ويكيبيديا ينسحب من برنامج بودكاست ليجبر المقدم على إنهاء الحلقة بعد أقل من دقيقة! #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/2jHakE3JSK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2025

بدأت المقابلة بتعريف ويلز لنفسه كمؤسس ويكيبيديا، ثم طرح المذيع تيلو يونغ سؤالاً حول كونه المؤسس أم الشريك المؤسس. بدا السؤال عادياً، لكنه أثار غضب ويلز الذي وصفه بأنه “أغبى سؤال في العالم”، وعندما حاول المذيع الاستفسار أكثر، انفعل ويلز قائلاً: “لقد أجبت على سؤالك أربع مرات، أنا انتهيت، شكرًا”، ثم غادر المكان.

حاول المذيع تهدئة الموقف وسأل: “ما الذي يحدث؟”، ليجيبه ويلز وهو يغادر: “لا تسألني أسئلة غبية”. وعندما تساءل يونغ لاحقًا عن سبب كون السؤال غبياً، جاء صوت ويلز من بعيد مؤكداً: “إنه سؤال غبي!”.

ردود فعل

أثار انسحاب ويلز جدلاً واسعاً على منصات التواصل، وفتح نقاشاً حول حدود الأسئلة الصحفية، خاصة مع الشخصيات العامة التي تمتلك تاريخاً طويلاً في العمل العام. وتباينت ردود الفعل بين من رأى أن تصرفه كان مفرطاً في الحدة، وبين من اعتبره تعبيراً عن استياء متراكم من تكرار السؤال نفسه.

موقف قديم

السؤال حول لقب ويلز كمؤسس أو شريك مؤسس ليس جديداً، فقد عبّر عن انزعاجه منه في مناسبات سابقة. ففي مقابلة عام 2023 مع ليكس فريدمان، وصف السؤال بأنه “غير مهم” و”غير مثير للاهتمام”، لكنه أشار إلى أن لاري سانجر، الذي شاركه في تأسيس ويكيبيديا وغادر المشروع عام 2002، لا ينال التقدير الكافي لدوره المبكر.

برنامج مثير للجدل

يُعد بودكاست “يونغ آند نايف” من أبرز البرامج السياسية في ألمانيا، واستضاف سابقاً شخصيات بارزة مثل بيرني ساندرز، والمستشار الألماني السابق أولاف شولتس، ورئيس مجموعة فولكسفاغن السابق هربرت ديس. ويعتمد البرنامج على طرح أسئلة مباشرة وغير متوقعة، ما يخلق أحياناً لحظات مثيرة للجدل.

وفي هذه الحلقة، بدا أن المذيع أراد استكشاف نقطة خلافية، لكن رد فعل ويلز كان حاداً وغير متوقع، حيث وصف السؤال بأنه “غبي” وغادر المقابلة دون أي نقاش إضافي.