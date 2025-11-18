من صخور سوداء إلى بستان أفوكادو.. مهندس لبناني يحول أرض الأوقاف في عكار لواحة خضراء (فيديو)

في أرض صخرية بمحافظة عكار بشمال لبنان واجه المهندس الزراعي اللبناني بكر نعيم العديد من التحديات قبل أن ينجح في تحويل جبل مهجور تابع للأوقاف الإسلامية في عكار، إلى بستان أفوكادو مثمر.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال نعيم: “نعمل في قطاع زراعة الأفوكادو منذ 2018، والآن زرعنا أجمل البساتين بأرض تابعة للأوقاف الإسلامية في عكار على مساحة 67 دونمًا بأرض صخرية بازلتية”.

وتابع: “البستان على ارتفاع حوالي 500 متر عن سطح البحر وهو الآن بالسنة الأولى، ورغم التحديات التي واجهت هذه الزراعة في السنة الماضية من تدني درجات الحرارة استطعنا أن نتخطى جميع الصعاب”.

بستان أخضر واعد

وعبر نعيم عن سعادته بالمشروع قائلا: “شعور لا يوصف بأن ترى أرضا جدباء ما فيها إلا الصخور الصماء السوداء والحشرات تحولت إلى بستان أخضر واعد يعود بالنفع على شبان آمنوا بالاستثمار الزراعي، ويعود بالخير على الأوقاف الإسلامية التي من مهامها مساعدة المجتمع”.

وأشار المهندس الزراعي اللبناني إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق نشر ثقافة زراعة الأفوكادو وتوفير البذور والأشجار، والشتلات لأصحاب المشاريع الصغيرة، ضامنًا لهم الوصول إلى المواد الأولية العالية الجودة.

كما أكد أنه استطاع أن يساهم في استقطاب مستثمرين كبار من خارج المنطقة، وتأمين أراضٍ صالحة لهم، بما فيها أملاك الأوقاف، ليحقق بذلك فائدة مزدوجة تنعكس إيجابا على الأوقاف والمستثمرين والمزارعين المحليين على حد سواء.