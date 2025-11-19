أكبر حريق باليابان منذ 50 عاما.. وفاة شخص والنيران تلتهم 170 مبنى (فيديو)

أتى حريق في جنوب اليابان اندلع، أمس الثلاثاء، على أكثر من 170 مبنى وأودى بحياة شخص وسارعت السلطات إلى إرسال طائرات هليكوبتر لمكافحة الحرائق من أجل إخماد ما يعد أكبر حريق في منطقة سكنية في البلاد منذ نحو نصف قرن.

منازل تحولت إلى أنقاض

وأظهرت لقطات جوية تحول منازل إلى أنقاض وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من منطقة ساغانوسيكي في مدينة أويتا الساحلية بجنوب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ألسنة اللهب امتدت أيضا إلى منحدرات مجاورة كثيفة الأشجار ووصلت النيران أيضا إلى جزيرة غير مأهولة تبعد أكثر من كيلومتر عن الساحل نتيجة شدة الرياح على الأرجح.

وقالت الوكالة المعنية بمكافحة الحرائق والكوارث في اليابان اليوم الأربعاء إن الحريق نشب مساء أمس الثلاثاء وأتى على مساحة 48 ألف و 900 متر مربع تقريبا بما يعادل مساحة سبعة ملاعب لكرة القدم.

الفرار إلى ملجأ الطوارئ

وأضافت أن ذلك أجبر نحو 175 من سكان المنطقة، التي تقع على بعد نحو 770 كيلومترا جنوب غربي طوكيو، على الفرار إلى ملجأ طوارئ.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر في الشرطة إن شخصا لقي حتفه ودخلت امرأة في الخمسينيات من العمر للمستشفى لتلقي العلاج من حروق متوسطة.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في منشور على إكس “أقدم خالص عزائي لكل السكان الذين اضطروا لإخلاء منازلهم في البرد… ستقدم الحكومة أقصى دعم ممكن بالتعاون مع السلطات المحلية”.

انقطاع الكهرباء

وذكرت شركة كيوشو للكهرباء أن الحريق تسبب أيضا في انقطاع التيار عن نحو 300 منزل في المنطقة.

وتشكل الكارثة أكبر حريق في منطقة سكنية في اليابان منذ نحو 50 عاما بسبب عدد البنايات التي أتى عليها الحريق والمساحة التي اجتاحها وذلك مع استبعاد الكوارث التي تسببت فيها الزلازل. وأكبر حريق سابق نشب في ساكاتا في عام 1976.

وفي 2016، أتى حريق نشب في إيتويغاوا على 147 بناية ومساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع دون سقوط قتلى.