بيع لوحة نادرة بـ 236 مليون دولار.. وكرسي مرحاض يسرق الأضواء في مزاد بنيويورك

في ليلة مزادات استثنائية بنيويورك، خطفت دار “سوذبيز” الأضواء بإتمام صفقة بيع لوحة بورتريه شهيرة للفنان النمساوي غوستاف كليمت مقابل 236.4 مليون دولار، لتصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد علني عبر التاريخ. ولم يكشف عن اسم المشتري الذي فاز بالتحفة بعد منافسة ساخنة استمرت 20 دقيقة بين 6 مزايدين.

اللوحة، التي تحمل عنوان “بورتريه إليزابيث ليدرير” والمنجزة بين عامي 1914 و1916، تعد من الأعمال النادرة للغاية لكليمت خلال ذروة مسيرته الفنية، وتظهر إليزابيث، ابنة أحد أبرز رعاة الفنان، مرتدية ثوبا إمبراطوريا صينيا أبيض، أمام خلفية زخرفية آسيوية الطابع.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى سعر يبلغ 150 مليون دولار، قبل أن تحلق اللوحة نحو مستوى قياسي جديد، لتصبح على مقربة من الرقم الأسطوري للوحة “سالفاتور موندي” لليوناردو دافنشي (450 مليون دولار).

لكن المزاد لم يقتصر على روائع الفن الكلاسيكي، إذ شهد بيع قطعة لافتة من الفنون المعاصر وهي كرسي مرحاض من الذهب الخالص من تصميم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، مقابل 12.1 مليون دولار.

ويعود هذا العمل إلى سلسلة بدأت عام 2019، حين سرقت النسخة الأولى المعروفة بعنوان “أمريكا” من قصر بريطاني، قبل أن يرجح أنها صهرت لإعادة بيع الذهب، في قضية أودت بثلاثة رجال إلى الإدانة.

وتظهر الأرقام الصادرة حديثا من تقرير “آرت برايس” أن سوق المزادات العالمي يمر بمرحلة انكماش واضحة، حيث تراجعت العائدات بنسبة 33.5% في عام 2024، مسجلة 9.9 مليارات دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في 2009. ويعزى ذلك في جزء منه إلى ندرة الأعمال الفنية الكبرى التي تحفّز عادة سباقات المزايدة.