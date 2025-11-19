10 ساعات لاسترجاع رأس مخلوق بحري ضخم (فيديو)
تمكن علماء في بريطانيا من استخراج رأس حوت أحدب وزنه نحو طنين، نفق بعد جنوحه على شواطئ كورنوال، في عملية استغرقت عشر ساعات، بعد مرور خمس سنوات على دفنه.
استُخدم جهاز شفط صناعي، عادةً ما يُستخدم لحفر كابلات المرافق المدفونة، لإزالة التربة حول الرأس، قبل رفعه بواسطة رافعة من حفرة عمقها متران داخل حرم جامعة إكسترحيث تم دفنه.
وقال العالم روبي ماكدونالد إنّه دفن الجمجمة في أرض جامعة إكستر لتجهيز العظام للدراسة والعرض، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة هي الأكثر طبيعية لتنظيف العظام. وأضاف: “نأمل أن نتعلم شيئًا عن البيئة البحرية التي جاء منها الحوت، لكن في النهاية ستكون هذه ذكرى جميلة لأهالي كورنوال لتذكر هذا الحيوان”.
جنح الحوت الذي يبلغ طوله 20 مترًا في خليج باربيان عند مصب نهر هيلفورد، ويعد هذا النوع ثاني أكبر حيوان على وجه الأرض بعد الحوت الأزرق.
وكان المجتمع المحلي قد حاول سابقًا إنقاذ الحوت الأحدب في عام 2020، وجرى اتخاذ قرار بالحفاظ على جزء منه ليتم عرضه لاحقًا كذكرى.
وبموافقة مالك الأرض تمكن الباحثون من أخذ رأس الحوت لأغراض علمية، قبل دفنه في حرم الجامعة بكورنوال، دون أن يكون الكثيرون على علم بالدفن.