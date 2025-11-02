الأثقل.. الهند تضع قمرا اصطناعيا للاتصالات في مداره بنجاح (فيديو)

أعلنت وكالة الفضاء الهندية “إيسرو”، اليوم الأحد، نجاحها في وضع أثقل قمر اصطناعي للاتصالات تُطلقه الهند من أراضيها في مداره حول الأرض.

ويبلغ وزن القمر الاصطناعي “سي إم إس-03″، المخصص للاتصالات فوق المحيط الهندي والأراضي الهندية، 4.4 طن.

وأطلق القمر إلى الفضاء بواسطة صاروخ “إل في إم3 إم5” الذي كان يُجري رحلته الأولى، وهو نسخة محدثة من الصاروخ الذي استخدمته الهند في إرسال مسبار إلى سطح القمر في أغسطس/آب 2023.

وتعد الهند هي الدولة الرابعة بعد روسيا والولايات المتحدة والصين التي تنجح في إطلاق مركبة فضائية وإيصالها إلى سطح القمر.

وتخطط الهند لإرسال رائد فضاء إلى مدار الأرض عام 2027، وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عزمه إرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040.

وقد نجحت الهند في وضع مسبار في مدار المريخ عام 2014، وإرسال مركبة فضائية إلى سطح القمر عام 2023.