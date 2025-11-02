انفجار يهز متجر “والدو”.. النيران تحاصر الزبائن وتحصد أرواح 23 بينهم أطفال (فيديو)

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الأحد، مصرع 23 شخصا بينهم أطفال وإصابة 11 آخرين بجروح، جراء انفجار أعقبه حريق اندلع داخل متجر في مدينة هيرموسيلو بولاية سونورا شمال غربي البلاد.

وقال حاكم الولاية ألفونسو دورازو إن “عددا من الضحايا كانوا قاصرين”، مشيرا إلى أن الناجين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة، وأنه فُتح تحقيق واسع وشفاف لمعرفة أسباب الحادث.

وأكد مكتب النيابة العامة في بيان أن “الافتراض العملي هو أن ما حصل كان حادثا”، مرجحا أن عطلا في محول كهربائي داخل المتجر هو السبب المحتمل للانفجار، مشيرا إلى أن التحقيقات ستُستكمل فور تمكُّن فرق الإطفاء من دخول المبنى.

وقع الانفجار في متجر “والدو” وسط مدينة هيرموسيلو، حيث سارع الزبائن إلى الاحتماء داخله قبل أن تحاصرهم النيران.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية واجهة المبنى متفحمة والنوافذ مهشمة بالكامل، في حين أغلقت المتاجر المجاورة أبوابها خشية امتداد الحريق إليها.

Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

رئيسة المكسيك تعزّي الضحايا

وقدَّمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعازيها لعائلات الضحايا عبر منصة “إكس”، وأعلنت أنها وجهت وزير الداخلية بإرسال فرق دعم لمساندة أسر الضحايا والمصابين.

من جانبه، قال رئيس بلدية هيرموسيلو إن السلطات تعمل على تقييم الأضرار وتقديم المساعدة الطارئة.

من جانبها، أعلنت السلطات المحلية إلغاء احتفالات “يوم الموتى” التي كانت مقررة في المدينة، ودعت السكان إلى تجنب منطقة الحريق حتى انتهاء عمليات الإطفاء والتحقيق.