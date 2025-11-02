شرطة إسطنبول تعاقب بائع خضروات بعد انتشار فيديو غشه لزبائنه (شاهد)

عاقبت شرطة بلدية بهتشلي إيفلر في إسطنبول بائع خضروات أثار جدلا على مواقع التواصل بعد انتشار مقطع مصور له وهو يغش الزبائن في سوق الجمعة بمنطقة يني بوسنا.

وجرى تداول لقطات تُظهر بائع خضروات، يوصف بأنه من ذوي الإعاقة، وهو يضع جانبا الخيار الذي اختارته الزبونة ويستبدله خيارا آخر به أقل جودة.

شرطة بلدية بهتشلي إيفلر في إسطنبول توقف بائع خضروات بعد ضبطه وهو يغش الزبائن في سوق الجمعة بمنطقة يني بوسنا pic.twitter.com/Bi4QR3Flka — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2025

وبعد توثيق الواقعة، تحركت فرق الشرطة البلدية على الفور. وأصدرت المديرية بيانا أكدت فيه تطبيق عقوبة إدارية بحق البائع وإغلاق الكشك (البسطة) مدة أسبوع بموجب اللوائح التنفيذية، وفرض غرامة مالية قدرها 3541 ليرة تركية.

وأكدت بلدية بهتشلي إيفلر في بيانها موقفها الصارم بأنها لن تسمح بضياع حق أي من سكان المنطقة، ولن تتسامح مع الاحتيال أو سوء الاستغلال في الأسواق وجميع نقاط البيع.