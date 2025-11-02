منوعات|تركيا

شرطة إسطنبول تعاقب بائع خضروات بعد انتشار فيديو غشه لزبائنه (شاهد)

بائع خضار يغش زبائنه
بائع خضروات يغش زبائنه في إسطنبول (منصات التواصل)
Published On 2/11/2025

حفظ

عاقبت شرطة بلدية بهتشلي إيفلر في إسطنبول بائع خضروات أثار جدلا على مواقع التواصل بعد انتشار مقطع مصور له وهو يغش الزبائن في سوق الجمعة بمنطقة يني بوسنا.

وجرى تداول لقطات تُظهر بائع خضروات، يوصف بأنه من ذوي الإعاقة، وهو يضع جانبا الخيار الذي اختارته الزبونة ويستبدله خيارا آخر به أقل جودة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وبعد توثيق الواقعة، تحركت فرق الشرطة البلدية على الفور. وأصدرت المديرية بيانا أكدت فيه تطبيق عقوبة إدارية بحق البائع وإغلاق الكشك (البسطة) مدة أسبوع بموجب اللوائح التنفيذية، وفرض غرامة مالية قدرها 3541 ليرة تركية.

وأكدت بلدية بهتشلي إيفلر في بيانها موقفها الصارم بأنها لن تسمح بضياع حق أي من سكان المنطقة، ولن تتسامح مع الاحتيال أو سوء الاستغلال في الأسواق وجميع نقاط البيع.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان