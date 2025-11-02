كيف نجد الأمان؟ الشيخ الدالي يكشف عن آيات ودعاء لم يفاق لسانه طوال حرب غزة (فيديو)
استضافت قناة الجزيرة مباشر في حلقة جديدة من برنامج (أيام الله) الشيخ فادي عيسى الدالي، الإمام الكفيف من قطاع غزة، الذي تحوَّل صوته في خضم القصف إلى جسر بين الأرض والسماء، يرتل القرآن من تحت الدمار، ويبث الأمل في قلوب أنهكها الحصار والنزوح.
وخلال المقابلة، تحدث الشيخ فادي عن رحلات النزوح المتكررة التي عاشها تحت القصف، قائلا إنه لم يجد في تلك اللحظات العصيبة ملجأ إلا إلى الله، مستشهدا بآيات كان يرددها في قلب الليل وبين أصوات الانفجارات.
وعندما سأله المذيع عن الآية والدعاء اللذين لازماه في تلك المحن، قال الدالي “كل ما يخطر في بالك أنك تفتقر. يا رب، إني أبرأ من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك”.
وأضاف أن الآية التي كانت ترد عليه هي قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (فاطر: 15).
حين ينكسر القلب إلى الله يجد الأمان
كما استحضر الشيخ الدالي قصة سيدنا موسى عليه السلام، وما استشعره من خوف لما جاءه الرجل وقال له {وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ * فخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (القصص: 20-21)
وتابع ثم لما سقى للبنتين جلس وقال {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} (القصص: 24).
وأوضح الدالي أن هذه الآيات كانت بلسما للقلب المنكسر وسط الخوف، تمنحه السكينة والأمان في أحلك الظروف.
وقال الشيخ فادي في ختام حديثه “حين ينكسر القلب إلى الله، يجد المأوى والغنى والراحة والهدوء والأمان بالله عز وجل”.