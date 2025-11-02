مصر تفتح أبواب التاريخ.. شاهد أبرز لقطات افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، المتحف المصري الكبير في احتفال ضخم بمشاركة نحو 80 وفدا رسميا، إيذانا ببدء مرحلة جديدة في مسار السياحة الثقافية المصرية، وتعزيز حضور البلاد على الخريطة العالمية، وألقى السيسي كلمة ترحيبية بالحضور، معلنا الافتتاح الرسمي للمتحف.

ويقع المتحف على مساحة 500 ألف متر مربع عند سفح أهرامات الجيزة، واستمر بناؤه أكثر من 20 عاما بتكلفة تجاوزت المليار دولار.

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة لكنوز الفرعون توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة في قاعة واحدة، إضافة إلى تمثال ضخم لرمسيس الثاني يبلغ ارتفاعه 11 مترا ووزنه 83 طنا.

ويتميز المتحف بتقنيات عرض حديثة وصالات تفاعلية ومعارض للواقع الافتراضي، إضافة إلى متحف للأطفال ومختبر ترميم ضخم يمكن للزوار مشاهدة أعماله من خلف الزجاج، حيث تُجرى عمليات ترميم لمركب شمسي عمره 4500 عام.

ويأمل المسؤولون أن يسهم المتحف في جذب نحو 7 ملايين سائح سنويا ورفع إجمالي عدد الزائرين إلى 30 مليونا بحلول عام 2030، في حين أكدت الحكومة المصرية استكمال تطوير منطقة هضبة الجيزة بمرافق جديدة ومطار قريب ونظام نقل كهربائي متكامل.

وتعوّل القاهرة على هذا المشروع العملاق لتعزيز عائدات السياحة التي بلغت 15 مليار دولار العام الماضي، وسط تحديات اقتصادية وتوترات إقليمية مستمرة، أبرزها الحرب في غزة وعدم استقرار أسواق المنطقة.