معركة السبع ساعات.. صياد مغربي يروض “وحشا بحريا” قبالة الرباط (شاهد)

حقق الصياد المغربي عمر الإدريسي، رقمًا قياسيًا بعد تمكنه من صيد سمكة “الميرلان الأزرق” من المحيط قبالة العاصمة الرباط.

وروى الشاب المغربي، للجزيرة مباشر، تفاصيل مغامرته الشاقة والاستثنائية التي اصطاد خلالها تلك السمكة التي يفوق وزنها 225 كيلوغراما ويبلغ طولها 3.53 مترًا، ما يعتبر رقمًا قياسيًا مقارنة بالمعدات التي كان يستخدمها حينها والتي كانت مخصصة لسمكة وزنها 40 كيلوغرامًا.

“كنت غادي نسافر عليه بزاف”.. المغربي عمر الإدريسي يحقق حلمه ويصطاد سمكة “الميرلان الأزرق” العملاقة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Tycoz5VwGY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2025

“كان يوما تاريخيا”

وقال الإدريسي من وسط مركبته “كان يومًا تاريخيا ولا يُنسى، كنت أنوي اصطياد سمكة الميرلان الأبيض وليس الأزرق، ولكن قدر الله أن نصطاد السمكة الأصعب دون امتلاك المعدات اللازمة”.

ووصف الصياد هذا الإنجاز الاستثنائي بالمعركة، حيث أشار إلى أنه ظل طوال نحو 7 ساعات من الشدّ والمقاومة بينه وبين السمكة الضخمة، حتى سيطر عليها وأخرجها إلى مركبه.