هل تقود سيارتك وأنت مرهق؟ دراسة تحذر من خطر يوازي القيادة تحت تأثير الكحول

حذّرت دراسة حديثة من خطر القيادة أثناء الشعور بالإرهاق الشديد، مشيرة إلى أن تأثير النعاس على السائقين قد يوازي خطر القيادة تحت تأثير الكحول.

وذكرت الدراسة، التي أعدتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، أن نحو 41% من البالغين الأمريكيين أقروا بأنهم قادوا سياراتهم في حالات من النعاس الشديد، بينهم 50% من الرجال و33% من النساء، مما يقلل من مستويات التركيز ورد الفعل أثناء القيادة، ويضاعف احتمالات الحوادث.

وقال الطبيب أندريا ماتسومورا، اختصاصي طب النوم والمتحدث باسم الأكاديمية، إن “القيادة تحت تأثير النعاس تمثل خطرا كبيرا على الصحة والسلامة العامة”، لافتا إلى أن بيانات منظمة سلامة الطرق الأمريكية (AAA) تشير إلى أن واحدة من كل 6 حوادث سير ترتبط بنعاس السائق.

وأوضحت الدراسة أن الفئة العمرية الأكثر عرضة لذلك هي من 35 إلى 44 عاما، إذ أقر 47% من أفرادها بأنهم عانوا فقدان التركيز أو اليقظة أثناء القيادة.

نصائح الخبراء لتفادي النعاس

وأوصت الجهات المختصة بالحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل القيادة، وتجنب القيادة ليلا بمفردك أو لمسافات طويلة، إضافة إلى تبديل السائقين أثناء السفر والتوقف فورا عند الشعور بالنعاس.

ونقل موقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية عن ماتسومورا قوله “إذا لاحظت أن سيارتك تتمايل من حارة إلى أخرى، فقد حان الوقت للتوقف على جانب الطريق فورا قبل وقوع الكارثة”.