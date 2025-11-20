العثور على ثعبان طوله 3 أمتار ووزنه 60 كيلوغراما بمنزل في ماليزيا (فيديو)

تحولت عملية اعتيادية للإمساك بثعبان في ماليزيا إلى مشهد درامي، بعدما سقط ثعبان من نوع “بايثون” يبلغ طوله ثلاثة أمتار ويزن نحو 60 كيلوغراما من سقف أحد المنازل.

وسقط الثعبان على أرضية الحمام محدثا دويا قويا، ثم اندفع محاولا الاختباء خلف غسالة، ودفعها بقوة أثناء محاولته الإفلات.

وقالت الرقيب زايتون محمد علي (56 عاما)، وهي ضابط أول في قوة الدفاع المدني وقائدة فريق الإنقاذ، إن سماكة الثعبان جعلته يبدو “أقرب إلى الأناكوندا”، مشيرة إلى أنه واحد من أكبر الثعابين التي تعاملت معها خلال 18 عاما من الخدمة.

وأضافت زايتون أن فريقها استجاب قبل ثلاثة أشهر لبلاغ من المنزل نفسه، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على الثعبان بعد أن فرّ إلى سقف المنزل. وأردفت: “هذه المرة، بمجرد أن أزلنا جزءا من السقف، سقط مباشرة على الأرض”.

وتعود بداية الواقعة إلى لحظة محاولة صاحب المنزل دخول الحمام، حيث لاحظ أن الباب لا يفتح، وعندما دفعه بقوة، انكسرت إحدى ألواح السقف، ليظهر ما اعتقد في البداية أنه قطعة قماش، قبل أن يدرك سريعا أنه جزء من الثعبان.

وأوضحت زايتون أن الفريق اضطر إلى العمل بحذر بسبب السلوك العدواني للثعبان، وقالت: “سحبت منتصف جسمه بينما أمسك فريق العمل بذيله، وانتظرنا اللحظة المناسبة للسيطرة عليه. كان رأسه قد انزلق إلى مساحة ضيقة بجانب الغسالة، والغسالة تحركت بالفعل بسبب مقاومته”.

ورغم صعوبة المهمة، تمكن الفريق في النهاية من القبض على الثعبان بأمان.