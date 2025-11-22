من الفضاء.. مقطع مذهل للشفق القطبي (فيديو)

نشرت رائدة فضاء أمريكية مقطعا مصوَّرا للشفق القطبي كما يبدو من الفضاء.

والتقطت رائدة الفضاء زينا كاردمان المقطع من على متن محطة الفضاء الدولية، ويُظهر أضواء الشفق القطبي في الغلاف الجوي للأرض.

وقال زينا معلقة على المقطع إنها لم تشاهد أضواء الشفق القطبي من على الأرض، مشيرة إلى أنها كثيرا ما تشاهد هذا “العرض” من الفضاء.

وذكرت أن المقطع يُظهر ولاية فلوريدا وأضواء الشفق القطبي في وقت واحد، كما يُظهر عواصف رعدية فوق أمريكا الجنوبية في وقت شروق الشمس.

وتحدث أضواء الشفق القطبي بسبب التفاعل بين المجال المغناطيسي لكوكب الأرض والغلاف الجوي وجزيئات من الشمس.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن رصد أضواء الشفق القطبي خلال الفترة الماضية يعود إلى أن الشمس في قمة دورة نشاطها، التي تتم كل 11 عاما، والتي بدأت العام الماضي ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وخلال هذه الفترة، يحدث انقلاب وتغيُّر في الأقطاب المغناطيسية للشمس.