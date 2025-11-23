تعليق الملاحة في مطار أيندهوفن بسبب رصد طائرات مسيَّرة (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار أيندهوفن جنوبي البلاد، مساء يوم السبت، بعد رصد طائرات مسيَّرة.

وأضاف الوزير في منشور على منصة إكس “عتاد مكافحة الطائرات المسيَّرة جاهز للتحرك”، مشيرا إلى أن التحقيق جارٍ في الأمر.

وأوضح بريكلمانس أن مطار أيندهوفن يُستخدم مطارا مدنيا وعسكريا، وأنه تقرر تعليق جميع أنواع الحركة الجوية.

وعندما سُئلت وزارة الدفاع عما إذا كان المكان الذي أُطلقت منه تلك الطائرات معروفا، لم يكن لديها أي تعليق إضافي.

وفي وقت سابق يوم السبت، قالت وزارة الدفاع الهولندية إن الجيش استخدم أسلحة مضادة للطائرات المسيَّرة، مساء يوم الجمعة، بعد رصد عدد منها فوق قاعدة فولكل الجوية الواقعة على بُعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي أيندهوفن.

وتسببت الطائرات المسيَّرة وغيرها من عمليات اختراق المجال الجوي في اضطرابات كبيرة في أنحاء أوروبا خلال الشهور الماضية.