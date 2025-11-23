مزاد استثنائي.. كاميرا نادرة لبابا الفاتيكان الراحل تحقق 100 ضعف قيمتها

بيعت كاميرا كانت مملوكة لبابا الفاتيكان الراحل فرنسيس، في العاصمة النمساوية فيينا، بمبلغ 6.5 ملايين يورو (7.49 ملايين دولار) في مزاد علني.

وأوضح المتحدث باسم النسخة 47 من مزاد “شركة لايتس” المتخصص في بيع الكاميرات والتحف الفوتوغرافية أن هذه القيمة تعادل 100 ضعف القيمة المقدَّرة للكاميرا وهي من طراز “لايكا إم-إيه”.

ووفق إرادة رأس الكنيسة الكاثوليكية الراحل عام 2025، سيُخصَّص هذا المبلغ للأعمال الخيرية. وبدورها، تنازلت دار المزاد عن الرسوم الإضافية المعتاد تحصيلها عن عملية البيع.

وكانت شركة “لايكا كاميرا” المساهمة قد أهدت بابا الفاتيكان الراحل هذه الكاميرا في عام 2024، وتحمل الكاميرا والعدسة الرقم التسلسلي 5000000.

وقال ألكسندر سيدلاك، المدير الإداري لشركة (لايكا كاميرا كلاسيكس) ومزاد (لايتس فوتوغرافيكا) إنه “لطالما دأبت لايكا على تخصيص هذه الأرقام التسلسلية المميزة والجذابة للكاميرات الخاصة، التي غالبا ما تُمنح إلى شخصيات عامة بارزة”.

ولم يُكشف عن اسم المشتري. ووفق المعلومات، كان هناك مزايدان يتنافسان عبر الهاتف على شراء الكاميرا.

وأضاف سيدلاك أن المزاد الذي استمر نحو 10 دقائق “كان بالتأكيد من أكثر جولات المزايدة إثارة في تاريخ دار المزاد لدينا، ويليق تماما بهذه القطعة الاستثنائية”.