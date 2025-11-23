وفاة بول كوستيلو مصمم أزياء الأميرة ديانا

أعلنت عائلة مصمم الأزياء الأيرلندي الشهير بول كوستيلو، اليوم السبت، وفاته في لندن عن عمر ناهز 80 عاما، بعد معاناة قصيرة مع المرض، مؤكدة أنه رحل بسلام محاطا بزوجته وأبنائه السبعة.

ويُعَد كوستيلو أحد أبرز رموز الموضة البريطانية والعالمية، واشتهر بتعاونه الوثيق مع الأميرة الراحلة ديانا، إذ عُيّن مصمما شخصيا لها عام 1983 عقب تأسيس علامته التجارية “مجموعات بول كوستيلو”، واستمر هذا التعاون حتى وفاتها في حادث سيارة بباريس عام 1997.

وكان كوستيلو من أوائل المدعوين إلى أسبوع الموضة في لندن في دورته الافتتاحية عام 1984، وواصل حضوره المنتظم للحدث على مدى 4 عقود، وكان آخر ظهور له في سبتمبر/أيلول الماضي حين قدَّم أحدث تصميماته لموسمَي الربيع والصيف.

وُلد كوستيلو في دبلن عام 1945، وتلقى تدريبه الأولي فيها، ثم انتقل إلى باريس للالتحاق بـ”غرفة الأزياء الراقية” ثم إلى ميلانو حيث عمل لدى متجر “لا ريناسينتس” الفاخر.

كما قضى فترة في نيويورك، أسَّس خلالها علامته الخاصة، ثم استقر في لندن، حيث ازدهرت مسيرته العالمية وشراكته مع الأميرة ديانا. وتمتد مجموعاته اليوم لتشمل ملابس الرجال والنساء والحقائب والأدوات المنزلية والمجوهرات.

وأشاد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بإرث كوستيلو، قائلا إن المصمم الراحل “عاش حياة رائعة شخصية رائدة في مجال الأزياء والأعمال على الساحة الأيرلندية والبريطانية والعالمية لعقود”، مضيفا أنه “قصة نجاح أيرلندية مذهلة ستظل خالدة”.