دراسة طبية تكشف عمر رونالدو الفسيولوجي

يواصل النجم البرتغالي قائد نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو خطف الأنظار، ليس فقط بأهدافه وتمريراته الحاسمة، بل أيضا بجسمه الذي يصر على البقاء “شابا” رغم بلوغه الأربعين.

فوفقا لبيانات حديثة نشرتها مختبرات ووب الأمريكية المتخصصة في تتبُّع اللياقة، اتضح أن العمر الفسيولوجي لرونالدو يبلغ 28.7 عاما فقط، أي أصغر من عمره الحقيقي بنحو 12 عاما.

المختبرات حللت تسعة معايير، تشمل النوم والنشاط البدني وكتلة الجسم ونطاقات ضربات القلب، لتخرج بنتيجة واحدة: جسم رونالدو “مهيأ مثاليا للنوم الأمثل والتعافي والأداء وطول العمر”.

وحتى تحليل “هوما – آي آر”، الذي يقيس كفاءة الجسم في استخدام الطاقة، أظهر أن رونالدو يتمتع بتحكم أيضي فائق يغذي عضلاته ويحافظ على مستويات طاقة مستقرة، في حين تشير مستويات الهيموغلوبين إلى قدرة تحمُّل عالية حتى في أقوى لحظات المباراة.

رونالدو استقبل هذه النتائج بروح رياضية خفيفة على منصة إكس، إذ علَّق ساخرا “البيانات لا تكذب”.

ورغم أنه بات يقترب من العقد الخامس من عمره، فإن قيمته التسويقية لا تزال تبلغ 12 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت”، وقد شارك هذا الموسم في 12 مباراة مع النصر سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين، كما قاد البرتغال أخيرا لحجز بطاقة التأهل إلى مونديال 2026.