شاهد: امرأة تستيقظ داخل نعشها قبل بدء مراسم حرق جثمانها

تحول يوم عادي داخل أحد المعابد البوذية بضواحي بانكوك إلى لحظة صدمة حقيقية، بعدما بدأت امرأة تايلاندية تتحرك داخل نعشها قبل دقائق من الاستعداد لحرق جثمانها.

القصة بدأت عندما نشر معبد وات رات براكونج تام مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك، تظهر فيه امرأة مستلقية داخل نعش أبيض محمول على ظهر شاحنة صغيرة، وهي تحرك ذراعيها ورأسها بخفة، ما جعل العاملين في المعبد يتجمدون في أماكنهم من الدهشة.

بيرات سودتوب، مدير الشؤون العامة في المعبد، قال لوكالة أسوشيتد برس إن شقيق المرأة، البالغة من العمر 65 عاما، نقلها لمسافة 500 كيلومتر ظنا أنها توفيت بعد عامين من المرض وعدم الاستجابة، بل إنه ظن أنها توقفت عن التنفس قبل يومين.

وبينما كان العاملون يجهزون لإتمام مراسم الحرق، سمعوا طرقا خفيفا يصدر من داخل النعش. يروي بيرات بدهشة “طلبت منهم فتح النعش فورا.. ورأيناها تفتح عينيها وتطرق على جانبه، وكأنها كانت تحاول لفت الانتباه منذ مدة طويلة”.

المفاجآت لم تتوقف هنا؛ فالأخ كان قد حاول سابقا نقل الجثمان إلى مستشفى في بانكوك رغبة في التبرع بأعضائها، لكن المستشفى رفض استلامها لعدم وجود شهادة وفاة رسمية، وهو ما أعاد تكراره المعبد أيضا.

لكن اللحظة التي “عاد فيها الصوت من داخل الصندوق” غيرت الموقف تماما، إذ تمت إعادة تقييم حالتها ونقلها إلى مستشفى قريب، فيما أعلن رئيس الرهبان أن المعبد سيتكفل بجميع مصاريف علاجها.