مقتل وإصابة العشرات إثر حريق هائل في أبراج سكنية بهونغ كونغ (فيديو)

أعلنت السلطات في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة العشرات بعد أن اندلع حريق في مجمع سكني من بنايات عدة شاهقة.

وقالت السلطات إن 13 شخصا على الأقل، بينهم أحد أفراد الإطفاء، قتلوا فيما أصيب العشرات نتيجة للحريق، الذي شب في الأبراج التي يصل ارتفاعها إلى 32 طابقا.

وقالت سلطات الطوارئ إنها تواصل العمل لإخماد الحريق وسط تصاعد كثيف للأدخنة.

وأضافت أنها تواجه صعوبات في الوصول إلى الطوابق العليا من الأبراج بسبب الحرارة الشديدة، موضحة أن احتواء الحريق أصبح أكثر صعوبة مع حلول الليل.

وقالت إدارة خدمات الإطفاء لـ”رويترز” إنها لا تعرف على وجه التحديد حتى الآن عدد المحاصرين داخل الأبراج.

ويضم المجمع السكني 8 أبراج بها ما يقرب من 2000 وحدة سكنية.

وأسهمت الريح القوية في انتشار النيران مما أدى إلى امتداد الحريق إلى سبعة من أصل 8 مبان في المجمع.