منظمة الصحة تدعو إلى تضمين علاج العقم ضمن الخدمات الصحية العامة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أول إرشادات شاملة بشأن العقم، محذرة من أن هذه المشكلة الصحية الواسعة الانتشار لا تزال تحديا يجري تجاهله في السياسات الصحية العامة، رغم تأثيرها الكبير على ملايين الأشخاص في العالم.

ودعت المنظمة الدول إلى توفير خدمات علاج العقم بأسعار معقولة ضمن أنظمتها الصحية الوطنية، والتخفيف من الأعباء المالية والاجتماعية التي يواجهها المرضى.

انتشار كبير

وقالت المنظمة إن أكثر من واحد من كل 6 أشخاص بسن الإنجاب في العالم يعاني العقم في مرحلة ما من حياته. ومع هذا الانتشار الكبير، يظل الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة محدودا للغاية، ويختلف تفاوته بشكل واضح بين البلدان، إذ يتحمل المرضى التكلفة الأكبر للعلاج.

التلقيح الصناعي

وأوضحت المنظمة أن تكلفة دورة واحدة من التلقيح الصناعي قد تصل في بعض الدول إلى ضعف متوسط الدخل السنوي للأسرة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الاختيار بين الاستقرار المالي ورغبتهم في إنجاب الأطفال، أو اللجوء إلى خيارات علاجية أقل تكلفة لكنها غير موثوقة أو غير مثبتة علميا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان إن العقم “أحد أكثر تحديات الصحة العامة التي يجري تجاهلها في عصرنا”، مؤكدا أنه يمثل قضية إنصاف عالمي نظرا للفجوة الكبيرة في إمكانية الحصول على العلاج.

وأضاف أن ملايين الرجال والنساء في العالم “يواجهون هذا التحدي وحدهم”، وغالبا ما يجدون أنفسهم مجبرين على اتخاذ قرارات صعبة بسبب التكاليف الباهظة.

تعديل نمط الحياة

وتعرّف منظمة الصحة العالمية العقم بأنه عدم القدرة على تحقيق الحمل بعد 12 شهرا أو أكثر من ممارسة العلاقة الزوجية بانتظام من دون وسائل وقاية. وتشدد المنظمة على أن العلاج لا يقتصر على التلقيح الصناعي، بل يشمل مجموعة واسعة من التدخلات داخل خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل تعديل نمط الحياة والإقلاع عن التدخين والتوعية الصحية.

40 توصية

وتتضمن الإرشادات الجديدة 40 توصية موجَّهة إلى الدول بهدف جعل رعاية الخصوبة أكثر أمانا وإنصافا، وبأسعار مناسبة للجميع. وتشمل هذه التوصيات تحسين جودة العلاج، وإتاحة الخدمات المتخصصة في مراحل مبكرة، وإدراج رعاية العقم ضمن خطط التأمين الصحي الوطني.

كما شددت المنظمة على أهمية تعزيز التثقيف المجتمعي بشأن العوامل التي تؤثر في الخصوبة، مثل التقدم في العمر، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يواجهون الوصمة والضغوط المرتبطة بالعلاج، التي تشكل عبئا إضافيا على الأزواج والأفراد الساعين للإنجاب.