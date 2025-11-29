روسيا تهدد بحظر تطبيق واتساب.. ما القصة؟

قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها تدرس حظر تطبيق خدمة الرسائل الشهيرة واتساب، متهمة إياه بعدم التصدي لما سمتها “جرائم”، في وقت تدفع موسكو الشعب للتحول إلى خدمات رقمية مدعومة من الدولة.

وقالت مجموعة ميتا الأمريكية في مجال التكنولوجيا، المالكة لتطبيق واتساب، إن روسيا تحاول حظر التطبيق لأنه “يتحدى محاولات الحكومة انتهاك حق الناس في التواصل الآمن”.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، تحظر روسيا إجراء مكالمات عبر المنصة على أراضيها، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقا ضد شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة للغرب.

ويزعم معارضون أن الحملة تهدف إلى إجبار الروس على استخدام المنصات المحلية.

وقالت هيئة الإشراف على الاتصالات في روسيا “روسكوماندور” إن واتساب يُستخدم “للإعداد لأعمال إرهابية في البلاد وتنفيذها، وللقيام بعمليات احتيال وغيرها من الجرائم ضد مواطنينا”.

وأضافت الهيئة “إذا لم يلتزم تطبيق الرسائل بالتشريعات الروسية، فسيُحظر بالكامل”. ومع تلغرام، يُعَد واتساب واحدا من أكثر تطبيقات الرسائل رواجا في روسيا.

وتطالب موسكو كلا التطبيقين بإتاحة بيانات مستخدمين عندما تطلبها أجهزة إنفاذ القانون، للتحقيق في عمليات احتيال وفي أنشطة تصنفها روسيا “إرهابية”.

كما تحض السلطات الروسية المستخدمين على التحول إلى “ماكس”، وهو تطبيق محلي للرسائل يفتقر إلى خاصية “التشفير طرف لطرف” (end-to-end encryption) التي تحصر بطرفي المحادثة القدرة على قراءة فحواها.

وتفرض السلطات “التثبيت السابق للتطبيق المحلي على كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية”.

ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي ذلك إلى توسيع نطاق رقابة الدولة في روسيا، وأن يُستخدم الإجراء لاستهداف معارضين للكرملين أو للغزو الروسي لأوكرانيا.