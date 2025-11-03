زوجان تركيان يتبرعان بمجوهرات زفافهما لإتمام فرحة عروسين في غزة (شاهد)

لم يقف الزوجان أورهان وسيمغه كابالان صامتين أمام المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، بل تبرعا بالمجوهرات التي قُدمت لهما في حفل زفافهما بولاية ديار بكر لمؤسسة الأيتام، لإيصالها إلى المظلومين في غزة.

وقد وصل هذا التبرّع إلى فلسطينيين كانا يستعدان للزواج في غزة، مما أسهم في مساعدتهما على تأسيس بيت الزوجية.

تبرّعا بمجوهرات الزفاف.. “نقوط” عروسين بتركيا تعين عروسين في غزة على تغطية نفقات زواجهما pic.twitter.com/LnkmVYBPCp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

وأوضح أورهان كابالان أنهما أرادا بهذا العمل تقديم قدر ولو بسيط من الدعم لغزة، قائلا “اتخذتُ مع زوجتي قرارًا مشتركًا بأن نقدّم مجوهرات زفافنا لمؤسسة الأيتام لإرسالها إلى غزة. بهذه الطريقة، قدّمنا ما يمكننا تقديمه -ولو كان قليلًا- لمساعدة الأيتام في غزة”.

وأردف: “نحن زوجان جديدان، وعندما بحثنا عن دور يمكننا القيام به، كانت أقصى مساهمة مادية في استطاعتنا هي هذه. ورغم أننا نحاول بين الحين والآخر تقديم مساعدات من إمكاناتنا الخاصة، فإننا ندرك أن ذلك غير كافٍ. المهم هو أن تتحلّى الدول ورؤساؤها بالمسؤولية في هذا الشأن”.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة الأيتام أن المجوهرات التي تبرّع بها الزوجان وصلت بالفعل إلى غزة، وقد تمت بفضلها تغطية تكاليف زفاف زوجين غزّيّين كانا يستعدان للزواج.

واستقبل الزوجان الشابان في غزة هذا الدعم القادم من تركيا بفرح كبير، وقدّما شكرهما لأسرة كابالان قائلين “لقد كانوا سببًا في تزويجنا رغم الظروف الصعبة. جزاهم الله خيرًا”.

وأكدت مؤسسة الأيتام أن هذا التبرع يُعدّ من أجمل نماذج الأخوة والتضامن، مشيرةً إلى أن المساعدات ستواصل الوصول إلى المحتاجين في غزة بدعم أهل الخير.