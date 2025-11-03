مصر.. ممر شرفي مهيب لتكريم أكثر من ألف حافظ للقرآن في محافظة الجيزة (شاهد)

بمزيج من الفرحة والمشاعر الإيمانية الدافئة أقام أهالي مركز الصف بمحافظة الجيزة المصرية ممرا شرفيا في حفل مهيب لتكريم المئات من حفظة القرآن الكريم.

الحفل الذي أقيم في المركز الإسلامي بقرية الغمازة الكبرى تكريما لنحو 1030 حافظا لكتاب الله شهد حضورا شعبيا يقدر بآلاف من أسر الطلبة المكرمين وأهالي مركز الصف إلى جانب الحضور الرسمي من كبار علماء وقيادات جامعة الأزهر.

وأظهر الأهالي مشاعر الفرحة مع تكريم أبنائهم بأحضان دافئة كما ارتدت الأمهات تيجانا تحمل شعار الألفية الأولى في إشارة لعدد الحفاظ في الحفل.