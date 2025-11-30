حريق هائل في سيدني بعد انفجار في منشأة لمعالجة المواد الكيميائية (فيديو)

أصيب رجلا إطفاء على الأقل خلال مكافحة حريق ضخم اندلع إثر انفجار في منشأة لمعالجة المواد الكيميائية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وأعلنت السلطات، الأحد، فتح تحقيق في سبب الانفجار، الذي وقع في أحد الضواحي الغربية لمدينة سيدني.

وأظهرت مقاطع مصورة ألسنة اللهب وهي تصل إلى ارتفاعات عالية نتيجة للحريق.

وقال مسؤولون من أجهزة الإطفاء إن هذا هو أكبر حريق ناتج عن انفجار يقومون بمكافحته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلي الإطفاء أصيبا بجروح طفيفة في أيديهما بعد أن تسربت إليها مواد كيميائية من خلال القفازات.