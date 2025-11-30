مليون متضرر و148 ألف نازح.. إعصار “ديتواه” يخلّف 334 قتيلا في سريلانكا (فيديو)

أسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسبب بها الإعصار “ديتواه” في سريلانكا عن مقتل 334 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أدلى بها، اليوم الأحد، مركز إدارة الكوارث، مشيرا في الوقت نفسه إلى نحو 400 مفقود ونزوح حوالي 148 ألف شخص من منازلهم إلى ملاجئ مؤقتة.

وقال المركز إن الامطار توقفت بعدما انهمرت لأسبوع، لكن مناطق بكاملها في العاصمة كولومبو لا تزال غارقة في المياه، مقدرا عدد المتضررين في مختلف أنحاء البلاد بأكثر من مليون شخص.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه جرى الإبلاغ عن حوادث جديدة من الانهيارات الأرضية، الأحد، في الجزء الأوسط من البلاد، بينما حدث خرق في خزان للري بإحدى القرى شمال شرقي البلاد.

ومعظم حالات القتلى وقعت بسبب الانهيارات الأرضية في منطقتي كاندي وبادولا وسط البلاد.

وتسبب الدمار في إلحاق أضرار بأكثر من 5000 منزل بشكل كامل أو جزئي، كما جرفت المياه الطرق والجسور وألحقت أضرارا أيضا بخطوط الكهرباء.

يشار إلى أن سريلانكا شهدت طقسا سيئا منذ الأسبوع الماضي. وتدهورت الظروف الجوية، الخميس الماضي، مع سقوط أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرق وتسببت في انهيارات أرضية لاسيما في منطقة التلال الوسطى المشهورة بزراعة الشاي.

وتقول السلطات إن إعصار ديتواه، الذي تطور في البحار شرقي سريلانكا، من المرجح أن يتحرك نحو الساحل الجنوبي للهند.