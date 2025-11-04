“المسجد الأزرق” تحت وطأة الزلزال.. انهيار جزئي لأيقونة مزار شريف (فيديو)

تعرض المسجد الأزرق التاريخي، أحد أبرز المعالم الدينية والمعمارية في أفغانستان، لانهيار جزئي جراء زلزال مدمر شهدته مدينة مزار شريف شمالي البلاد بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال، الذي ضرب المنطقة مساء السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن مقتل وإصابة العشرات من السكان، إلى جانب أضرار كبيرة في الواجهة الخارجية للمسجد، بحسب وكالة “آوا” للأنباء.

وأكدت الوكالة أن الزلزال أدى إلى سقوط أجزاء من بلاط ومآذن روضة شريف، لكن قبة الضريح وأعمدته الرئيسية بقيت سليمة، في انتظار تقرير الخبراء لتقييم مدى الأضرار الداخلية.

أيقونة مزار شريف وتحفتها المعمارية.. المسجد الأزرق التاريخي ينهار جزئيا تحت وطأة زلزال مدمر ضرب أفغانستان بقوة 6.3 درجة pic.twitter.com/PgDsFZaAtN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

أيقونة مزار شريف

يُعد المسجد الأزرق من أقدم وأجمل المساجد في أفغانستان، ويُعرف أيضا باسم روضة شريف.

شُيّد للمرة الأولى عام 737م في مدينة مزار شريف، وأعيد بناؤه عام 1136م على يد السلطان سنجر السلجوقي، قبل أن يُدمَّر خلال غزو المغول بقيادة جنكيز خان عام 1203م، ثم أعيد ترميمه مجددا في عهد السلطان حسين بايقرا عام 1480م.

ويُطلق عليه “المسجد الأزرق” نظرا لطغيان اللون الأزرق على بلاطه وحجارته، ويضم متحفا يحتوي على مقتنيات تُنسب إلى النبي محمد ﷺ.

كما يعتقد بعض المسلمين أن ضريح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدفون فيه، وفقًا لوكالة “آوا”.

ورغم الدمار الذي ألحقه الزلزال الأخير، أكد مسؤولو الأمن في روضة شريف أن القبة الرئيسية والضريح الداخلي ما زالا بحالة جيدة، وستجري عمليات ترميم عاجلة للحفاظ على هذا الأثر التاريخي الذي يعد رمزا للهوية الإسلامية والمعمارية في أفغانستان.