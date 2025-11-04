فزع تحت وابل الحبّات البيضاء.. البرَد يحطم زجاج السيارات ويصيب الركاب في كوينزلاند (فيديو)

تسببت حبات برَد ضخمة في تحطيم زجاج عدد من السيارات في ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.

وأظهر مقطع فيديو سقوط حبات البرَد الضخمة وتكسيرها لزجاج سيارة، وسط صراخ راكبيها وإصابتهم بجروح.

كما أظهر مقطع آخر سقوط حبات البرَد على أسطح المنازل، مسببة صوتا مدويا.

وقال أحد السكان في مقطع ثالث، إنه عاد إلى المنزل ولن يغادره، تحسبا للعاصفة التي ستصل إلى منطقته، واصفا ما فعلته العاصفة حتى الآن بأنه “مجرد عينة صغيرة مما نتوقعه”.

تسببت بكسر زجاج السيارات.. حبات برَد ضخمة تتساقط في كونزلاند الأسترالية جراء عاصفة تضرب الولاية

والسبت الماضي، تحول حفل زفاف سعيد في قاعة كامبون التاريخية بوسط كوينزلاند إلى مشهد ذعر، بسبب عاصفة شديدة.

وكان حوالي 200 شخص يحتفلون بزفاف داخل القاعة عندما وصلت العاصفة، التي تسببت في أضرار كارثية.

وروى الضيوف مشاهد من الفوضى والهلع، حيث هرع العشرات لإنقاذ الأطفال. وقال جوردان باكستر، وهو أحد الضيوف، إنه كافح مع آخرين لدفع جدران القاعة ومحاولة تثبيتها بينما كان الضيوف يختبئون في الأسفل.

تحوّل الفرح إلى ذعر في لحظات.. عاصفة قوية ضربت قاعة كامبون التاريخية في #أستراليا

وأدت العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي قبل انهيار سقف الحظيرة. وتفيد التقارير بإصابة امرأة في العشرينيات من عمرها في قدمها، وقد تم نقلها إلى المستشفى.

وأكدت خدمة الإسعاف في كوينزلاند أن الغالبية العظمى من نحو 100 شخص كانوا داخل المبنى وقت الانهيار نجوا دون إصابات.